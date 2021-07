L’AQUILA – Riceviamo e pubblichiamo: “Arriva sempre, nella vita di un artista, il momento in cui desidera fortemente dare di sé e fare qualcosa per la sua città. È quello che Mimmo Emanuele, noto artista aquilano, intende con l’apertura della sua bottega d’artista nel centro storico dell’Aquila, in Piazza San Marco 8. La carriera di Mimmo non ha bisogno di presentazioni. Un elenco dettagliato sarebbe veramente troppo lungo: oltre 400 mostre all’attivo, inserimento nei cataloghi più prestigiosi d’Italia, a cominciare da Mondadori per finire a De Agostini, moltissimi premi nazionali e internazionali, inserimento nella collezione Sgarbi, esposizioni a Toronto, Zielona Gora, Agadir, Marrakech, Mosca, San Pietroburgo, Londra, Fuerteventura, New York, Parigi, Corea del Sud, Atene, Dubai, Barcellona ,Ambasciata Americana a Roma, Cuenca, Cartagena. Poi ci sono i ritratti di personaggi importanti, tra cui diversi presidenti della Repubblica e le opere esposte in permanenza in musei italiani e stranieri. Ultimo suo sforzo, in ordine di tempo e insieme ad altri 299 artisti di fama, la Divina commedia illustrata su iniziativa del critico d’arte Gregorio Grasso. Ma, come ogni artista all’apice della sua carriera, il bisogno di riallacciare i nodi delle proprie radici prende spazio in modo irresistibile ed è così che ha deciso di aprire agli aquilani il suo spazio creativo. Lo slogan adottato è chiarissimo: “L’arte in bottega”. Bottega come lo erano le botteghe degli artisti rinascimentali, che in realtà erano delle scuole. Sì, perché la “bottega” che sta aprendo a piazza San Marco, non è un luogo di commercio, né di pura esposizione. È un ambiente semplice, scevro da qualunque velleità di apparire e soprattutto aperto in cui il suo momento creativo e l’appartenenza alla città dell’Aquila saranno coniugati al massimo grado. Sarà anche un luogo di cultura, perché L’Aquila è città della cultura. E già da subito sono visibili i suoi riferimenti ideali in alcune opere presenti: Marcello Mariani, Remo Brindisi, Ignazio Silone, Madre Teresa di Calcutta. Alcuni amici artisti lo hanno incoraggiato in questa iniziativa e lui li vuole ringraziare: Antonio Zenadocchio, Michele De Simone, Patrizia Vespaziani, Paolo Pietraforte. L’apertura è prevista per sabato 10 luglio. Data la situazione attuale, e quindi per evitare inopportuni assembramenti, non ci sarà un momento specifico per l’inaugurazione. Dalla mattina alle 10 chiunque potrà visitare la bottega, ovviamente rispettando le attuali norme anti Covid. E’ l’inizio, anzi, la continuazione, di una storia d’amore con la città dell’Aquila.”