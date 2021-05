L’AQUILA – A grande richiesta il Teatro Stabile d’Abruzzo programma una nuova replica dello spettacolo “Alza la voce” con Giulia Michelini e Paola Michelini che debutta in Prima Nazionale, oggi 6 maggio, nel Ridotto del Teatro Comunale di L’Aquila.

Sono infatti già on line i biglietti anche per sabato 8 maggio alle ore 200 acquistabili dal sito www.teatrostabile.abruzzo.it.

La necessità dell’ulteriore replica testimonia la voglia degli spettatori di tornare a teatro in sicurezza, con posti distanziati, obbligo di mascherina e posti preassegnati in modo da rispettare le norme di prevenzione del contagio da Covid ma senza rinunciare alla vita sociale e culturale che ha da sempre caratterizzato la comunità aquilana.

Le attrici, amate dal grande pubblico, portano in scena “Alza la voce”, un testo di Paola Michelini e Paolo Civati con la regia dello stesso Civati, prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo e Stefano Francioni Produzioni. Le coreografie e i movimenti di scena sono di Lorenzo Balducci, le musiche originali di Valerio C. Faggioni, il video è creato da Daniele Salaris, la struttura di scena è di Fabio Giommarelli e le maschere e gli oggetti di scena sono di Elena Giampaoli.

Lo spettacolo prende spunto da un fatto reale, l’Orsa Pizza, chiusa da anni all’interno di una teca in un centro commerciale in Cina, e che utilizza la metafora per riflettere sugli stereotipi legati al femminile oggi, attraverso i personaggi di due donne: Stella e Pizza.

Pizza e Stella sono due lati contraddittori della stessa donna, sono una l’opposto dell’altra, Stella fa le pulizie all’interno del centro commerciale in cui Pizza è rinchiusa, ed è determinata a liberarla, come se liberandola potesse spazzare via in un colpo solo tutte le ingiustizie che vede nel mondo e che lei stessa subisce; Pizza è disillusa, amara, leggera, troppo stanca per combattere, troppo feroce per essere davvero addomesticabile. “Alza la voce” è un tentativo di parlare del femminile e della sua natura, che sfugge a qualsiasi definizione.

Per informazioni è attivo il numero del Botteghino del TSA 348 5247096, sarà possibile l’accesso in sala 30 minuti prima dell’orario d’inizio degli spettacoli.