L’Aquila, il consiglio comunale torna a riunirsi mercoledì 12 febbraio

Il presidente del Consiglio comunale Roberto Tinari ha fissato la prossima riunione dell’assemblea per mercoledì 12 febbraio, alle ore 9.30, nella sala “Tullio De Rubeis” della sede comunale di Villa Gioia, in seduta di seconda convocazione.

In apertura dei lavori verrà discussa la proposta deliberativa riguardante l’acquisizione al patrimonio dell’ente dei terreni occupati con il parco del Beato Vincenzo e piazza Italia.

I lavori proseguiranno con la discussione in merito alla proposta di deliberazione relativa all’affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso sportivo comunale “Santa Barbara”, con oneri di riqualificazione a carico del concessionario, in relazione all’approvazione del capitolato di gestione, del piano economico finanziario e dello schema di contratto, ed il recepimento della legge regionale n. 49 del 15 ottobre 2012, con particolare riguardo all’integrazione della delibera di consiglio comunale n. 86 del 12 agosto 2013.

Il Consiglio esaminerà, infine, tre mozioni. La prima, che vede come primo firmatario il consigliere Paolo Romano (Italia Viva), riguarda il “Riconoscimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre e istituzione di una Commissione speciale per vigilare su fenomeni di odio e intolleranza”. La seconda, presentata dal consigliere Lelio De Santis (Cambiare Insieme) e sottoscritta anche da altri consiglieri, ha invece per oggetto “Tutela dei cittadini aquilani beffati dalle multe di autovelox installati presso il Comune di Bussi sul tirino”. La terza mozione, a firma dei consiglieri Ersilia Lancia (Fratelli d’Italia), Giorgio De Matteis (Forza Italia), Luigi Di Luzio (Lega), Luciano Bontempo (Udc), Luca Rocci (L’Aquila Futura), Roberto Junior Silveri e Tiziana Del Beato (Gruppo Misto) riguarda invece la “Candidatura della Città dell’Aquila a Capitale italiana della cultura 2021”.

