L’AQUILA – In continuità con i festeggiamenti in onore di San Giuseppe Lavoratore, della scorsa settimana, e con la meditazione seguita in riferimento alla ricchezza della figura di Giuseppe, la Parrocchia Universitaria propone ancora un incontro per riflettere di nuovo sul Lavoro per servire con delle pennellate di spiritualità alla scuola di San Giuseppe affidate a Pierluigi Bartolomei, tra i massimi esperti in materia di formazione, particolarmente di formazione professionale quale Direttore dell’Associazione Centro Elis, nonché poliedrico autore, sceneggiatore ed attore, esposto in campo educativo con numerose iniziative per i ragazzi e i giovani, anche nel disagio delle periferie romane e pure in Paesi africani.

L’appuntamento è per domenica 9 maggio 2021 alle ore 18 nella Basilica di san Giuseppe Artigiano.