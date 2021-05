L’AQUILA – “Quid, un quartiere di idee”. L’Urban Center presenta i risultati del percorso.

L’Urban Center dell’Aquila è lieto di comunicare alla cittadinanza che sabato 22 Maggio alle ore 10.30, online sulla sua pagina Facebook, verranno presentati gli esiti di “QUID – UN QUARTIERE DI IDEE” IMMAGINA CON NOI IL FUTURO DI FONTESECCO.

Questo importante percorso partecipativo, che ha chiamato le cittadine e i cittadini a immaginare il futuro dell’area compresa tra via Sallustio, il quartiere di Fontesecco, Borgo Rivera e il Parco delle Acque, ha sorpreso lo stesso Urban Center per qualità e quantità delle adesioni, risultando di fatto uno dei maggiori progetti condivisi mai conclusi in Città relativamente alla dimensione e all’importanza dell’area presa in considerazione.

Con l’auspicio che la cittadinanza partecipi numerosa, seppur nelle modalità dettate dalle restrizioni dovute alla pandemia in corso, l’Urban Center si augura che questo non sia che il primo passo di un percorso lungo e proficuo di più stretta collaborazione tra cittadinanza e Istituzioni, nell’ottica di un processo di partecipazione sempre più centrale nella definizione del futuro della nostra Città.