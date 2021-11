L’AQUILA – Sabato 20 novmbre alle ore 19 e alle 21, nuovo appuntamento della Stagione “Tutto il superfluo necessario 2021” di Spazio Rimediato a L’Aqiuila. Questa volta ospitiamo il grande ritorno di Daniele Tinti con il suo nuovo monologo in anteprima nazionale: Danile Tinti Live!

Daniele Tinti nasce a Roma nel 1990 ma si trasferisce prestissimo a L’Aquila, dove rimane per 18 anni. Il terremoto lo costringe a tornare nella Capitale, e Daniele ne approfitta per spostarsi in giro per l’Italia e per il mondo in cerca di qualcosa da fare. Alla fine decide di lasciar perdere la ricerca e di fare l’unica cosa che gli riesce un po’: far ridere.

In ottemperanza alle normative vigenti l’accesso in Teatro avviene esclusivamente su esibizione di Certificazione verde Covid-19 (green pass) e documento di identità.

Spazio Rimediato, Via Fontesecco 22

Info e prenotazioni al 3280527856 o 3406688091

Oppure [email protected]

Biglietto 10€ + 3€ tessera annuale

ABBONAMENTO (previa prenotazione obbligatoria)

“RIMEDIATO”: 9 SPETTACOLI, € 70, non nominale

“RIMEDIATISSIMO”: TUTTI GLI SPETTACOLI, € 80, nominale

www.spaziorimediato.it