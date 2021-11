L’AQUILA –Una proposta di grande personalità attende il pubblico della 47a Stagione concertistica dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, Isa: per sabato 13 Novembre alle 18.00 al Ridotto del Teatro Comunale dell’Aquila “V. Antonellini” è in programma “Vox – Puer Apuliae” con il controtenore Maurizio Di Maio e l’Apulia Cello Ensemble formato da Giovanni Astorino, Giovanna D’Amato, Vincenzo Lioy, Daniele Miatto e Luciano Tarantino.

L’Orchestra Sinfonica Abruzzese sarà invece impegnata questa settimana a Chieti dove sul palco del rinnovato Teatro Marrucino andrà in scena l’Elisir D’Amore di Donizetti con la regia di Aldo Tarabella, la direzione di Patrick David Murray e il Coro del Teatro Marrucino guidato dal M° Christian Starinieri. Due gli appuntamenti: Venerdì 12 novembre alle 20:30 e Domenica 14 novembre alle 17:30.

Dal repertorio barocco a musiche originali di Haendel, Vivaldi, Mozart a trascrizioni di famose arie d’opera di Rossini, Verdi Cajkovskij fino al celeberrimo tema de Il Padrino di Nino Rota, al pubblico aquilano verrà offerta con “Vox – Puer Apuliae” una celebrazione della voce umana. Il fascino coinvolgente delle sonorità del quintetto di violoncelli, vera e propria tavolozza dell’espressività e potenzialità del canto, si fonderà suggestivamente con l’incredibile vocalità del controtenore Maurizio Di Maio.

“Siamo molto felici di ospitare nella nostra stagione un concerto così interessante e lontano dalle esperienze d’ascolto che offriamo con la nostra orchestra settimanalmente al pubblico aquilano, un pubblico colto e raffinato che saprà cogliere la bellezza e il valore di questa produzione che tanto successo sta avendo nelle piazze in cui viene proposta” afferma il direttore artistico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, il M° Ettore Pellegrino:

Cantante, attore, tenore e sopranista, corista di artisti come Renato Zero, Micheal Bolton e Simply Red, e protagonista di fortunate produzioni teatrali e musicali oltre che doppiatore e cantante in film di successo come La sposa cadavere di Tim Burton, Di Maio sarà accompagnato da 5 violoncellisti vincitori di concorsi, prime parti in varie orchestre italiane, docenti nei Conservatori statali e attivi da anni sia in campo solistico che cameristico in tutto il mondo. I sei artisti offriranno al pubblico un concerto dalle timbriche estremamente raffinate in cui la “voce” dei cinque violoncelli si sposerà con quella del controtenore per formare un sestetto dal suono inconfondibile e di raro ascolto.

Gli ascoltatori aquilani potranno acquistare il biglietto (Intero Euro 12, Ridotto Euro 10) all’indirizzo https://www.i-ticket.it/eventi/vox-celebrazione-voce-umana-isa-aquila-biglietti oppure direttamente presso la sede del concerto. All’Aquila il Botteghino del Ridotto sarà aperto a partire dalle ore 16. Si ricorda, inoltre, che per assistere al concerto è necessario il green pass.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero 0862.411102 o visitare il sito www.sinfonicaabruzzese.it.

In occasione del concerto “Vox – Puer Apuliae” sarà possibile ritirare presso il Botteghino del Ridotto del Teatro Comunale anche il titolo di ingresso gratuito per il prossimo concerto dell’Orchestra dell’ISA che si terrà Sabato 20 Novembre alle 18.00 eccezionalmente nella Basilica di San Silvestro con la direzione di Jacopo Sipari di Pescasseroli. Da lunedì 15 a venerdì 19 novembre i titoli di ingresso saranno a disposizione del pubblico presso gli uffici dell’ISA dalle ore 15 alle ore 17, fino ad esaurimento. L’ingresso al concerto sarà consentito ai possessori dei suddetti titoli solo con il green pass entro le 17.45.