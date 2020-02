L’Aquila, studenti del “Cotugno” a scuola di legalità

Proseguono gli incontri del progetto “Il senso della Comunità” nato da un protocollo di intesa tra l’associazione di promozione sociale Città di Persone e l’Ordine degli Avvocati di L’Aquila.

Il progetto, che muove dalla volontà di partecipare attivamente alla ricostruzione immateriale della Città, coinvolge numerosi soci dell’aps e avvocati iscritti all’ordine che tornano nelle scuole a parlare di legalità, convivenza, codici di comportamento, senso della comunità, rispetto delle regole e spirito fondante della nostra Costituzione. Lo scopo è quello di collaborare all’educazione delle giovani generazioni nel rispetto della convivenza civile, analizzando i comportamenti dei singoli e dei gruppi sociali nell’esercizio dei diritti e dei doveri partendo dalla conoscenza della Costituzione Italiana. I temi trattati vanno dai principi costituzionali in materia di diritti della persona e di libertà personali, all’uguaglianza di genere, al cyber bullismo, ai reati informatici, dalle conseguenze di carattere legale in relazione all’uso di stupefacenti ed alcol, al danneggiamento, alla sicurezza stradale, ai diritti dei minori nella crisi della famiglia.

I soci fondatori di Città di Persone, Roberta Gargano, Ugo Mastropietro, Antonio Durantini, Marco Valloni, Luisa Di Laura, Adriano Perrotti e Valter Aloisi, ringraziano la dirigente e i docenti dell’Istituto Superiore “Cotugno” per la disponibilità e l’entusiasmo con i quali hanno accolto il progetto, sottolineando l’attenzione e la straordinaria qualità degli interventi dei giovani studenti che, da protagonisti, partecipano agli incontri.

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Maurizio Capri, ringrazia gli avvocati, e in particolare la coordinatrice degli interventi Anna Maria Ranalli, che con generosità e competenza si sono messi a disposizione volontariamente per andare nelle singole classi a parlare di argomenti che sono fondamentali per la vita civica e che troppo spesso rimangono ai margini dei programmi educativi.

“Il senso della Comunità” è un progetto continuativo, siamo a disposizione di tutte le scuole che vogliono intraprendere un percorso di crescita dei giovani nei valori del “bene comune” e dell’”interese collettivo” che, crediamo fermamente, sia l’unica strada valida di ricostruzione.

Per ogni informazione scrivere a: cittadipersonelaquila@gmail.com.

