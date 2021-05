L’AQUILA – “Come illustrato nelle riunioni preparatorie di lunedì scorso con le Società, il Corso di aggiornamento e informazione per dirigenti, organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo Lega nazionale dilettanti (Lnd), prenderà il via la settimana prossima, il 25 maggio. e si protrarrà fino a settembre, secondo un calendario predisposto su più fasce orarie, per venire incontro alle esigenze lavorative dei dirigenti partecipanti.

Lo scrivono in una nota i responsabili della Lnd Comitato Abruzzo.

“Il Corso prevede incontri concisi, massimo un’ora e 15 minuti, a scadenza settimanale, dal taglio estremamente pratico: lo scopo è fornire, ai Presidenti e ai dirigenti, una ‘cassetta degli attrezzi’ indispensabile per riprendere in sicurezza l’attività sportiva e la gestione della propria associazione – scrivono ancora di dirigenti del Comitato Abruzzo presieduto da Concezio Memmo-. Chi non ha ancora dato la propria adesione può ancora farlo, compilando il modulo editabile di iscrizione al corso a [email protected] entro e non oltre le ore 12 di domani, venerdì 21 maggio.