L’Aquila, fibra ottica: la scuola Andrea Bafile connessa alla velocità della luce

In un’epoca in cui la scuola è cambiata la Andrea Bafile è la prima scuola aquilana ad essere collegata in vera fibra ottica con velocità di un Gigabit alla rete internet mondiale.

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Andrea Bafile” è situato nel polo scolastico di Colle Sapone, opera nella piena fiducia che la formazione culturale continui ad essere un elemento di assoluta importanza pur all’interno di una società liquida come la nostra, la principale missione che l’istituto si propone è quella di sviluppare al pieno quelle competenze che sono un prerequisito indispensabile per un organico e consapevole inserimento nella società e nel mondo del lavoro. Persone che, oltre alle competenze disciplinari specifiche, possiedano un metodo di lavoro spendibile con profitto in contesti diversi e che comprendano l’importanza di investire continuamente nella propria formazione ed abbiano gli strumenti culturali e metodologici per farlo, con lo scopo di dare il proprio fattivo e consapevole contributo alla società di cui fanno parte.

Il collegamento realizzato grazie alla nuova rete in fibra ottica di air2bite, internet service provider aquilano, permetterà all’ente di muoversi verso una sempre maggiore digitalizzazione dei servizi. Non solo laboratori di informatica, ma anche virtualizzazione di quasi tutto ciò che prima era materiale: lavagne interattive multimediali, tablet, cloud e registri elettronici. La fibra ottica si presenta, come l’alleato ideale per l’istruzione del futuro. La connessione Ftth è in grado di garantire prestazioni ottimali anche in presenza di più dispositivi connessi. Le velocità di trasmissione della fibra in Ftth raggiungono un Gpbs, l’ideale per servizi che richiedono il download e l’upload, spesso in contemporanea, di notevoli quantità di dati.

Ma c’è di più: un’infrastruttura di rete di tipo Ftth è future-proof. Questo vuol dire che è realizzata in modo tale da non diventare obsoleta con il progredire delle tecnologie. Oggi abbiamo la possibilità di digitalizzare i servizi e interconnettere istituti, studenti e genitori. Tra qualche anno potrebbero aggiungersi applicazioni di realtà aumentata e virtualizzazione degli insegnamenti. È un futuro che non vediamo l’ora di scoprire.

