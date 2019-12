L’Aquila: Festa di #Natale dei bambini delle Maestre Pie Filippini

Dopo la riprese delle attività didattiche nella sede storica di via XX Settembre, che ha visto per l’inaugurazione del 21 settembre 2019 la presenza del Cardinale Petrocchi e del Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, quest’anno i ragazzi della scuola Primaria Maestre Pie Filippini, hanno voluto vivere la festa di Natale in Piazza Duomo con un concerto alla Chiesa del Suffragio con la presenza di moltissimi genitori e nonni, nel pomeriggio di oggi 21 dicembre 2019.

Una ventata di gioia natalizia che grazie alla presenza di più di cento ragazzi, rimanda la nostra memoria al fantastico momento in cui più di mille bambini nati tra il 2009 e 2010, sono stati protagonisti della Festa della Rinascita con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a piazza Duomo il 6 dicembre 2018.

Le Suore, guidate dalla direttrice della scuola Suor Lucia Estrafallaces e dalle insegnanti, hanno preparato questo momento insegnando ai ragazzi della Pie Filippini, i canti più significativi del Natale, in particolare modo quelli che portano messaggi d’amore e di pace. Poesie, musiche, canti e zampogne hanno introdotto i bambini al mistero del Natale che si esprime simbolicamente bel Presepe.

Il concerto si è chiuso con un canto di Natale intorno all’albero di Natale fatto realizzare a Piazza Duomo dall’Amministrazione Comunale dell’Aquila.



















