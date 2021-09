L’AQUILA – E’ deceduto Federico Fiorenza, notissimo in città per la sua lunga trafila nel mondo del teatro, nel nostro Tsa ma non solo. Era ricoverato per Covid al San Salvatore.

Fiorenza è stato dirigente del TSA dal 1969 al 1989, poi direttore dello stesso dal 1989 al 2002 quindi direttore del TRA Teatro Regionale Abruzzese dal 2003 al 2005 e di nuovo al TSA dal 2006 al 2009.

E’ stato inoltre fondatore e presidente del TADUA Teatro Accademico dell’Università dell’Aquila, produttore per RAI Uno e RAI Due del programma “Storia del Teatro in Italia” con Giorgio Albertazzi e Dario Fo. E’ stato quindi direttore esecutivo esterni della Signora Ava regia A.Calenda per Raiuno, ideatore e produttore per RAI Tre di un programma con Giorgio Albertazzi su Dante. Ancora Soprintendente e Direttore artistico della Perdonanza Celestiniana (qui l’intervista con Matilde Albani) e Festival annessi dal 1993 al 1998 ma si è dilettato anche nei festival Estate Mediterranea e nel Festival Mezza Estate di Tagliacozzo. Attivo anche in varie associazioni culturali e sportive. L’ultima avventura nel Tra, Teatri riuniti Abruzzo.