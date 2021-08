L’AQUILA – Due incidenti in nottata in città. Uno in via Aldo Moro. I testimoni sui social raccontano che l’auto coinvolta ha affrontato una curva ad altissima velocità perdendo quindi il controllo della vettura. I cittadini lamentano anche la pericolosità, più volte segnalata, di quella strada. Al volante, riporta il Messaggero, sembrerebbe ci fosse una ragazza “drogata e ubriaca”, poi denunciata, in viaggio da Terni insieme ad altre tre amiche. Una di queste ha una prognosi di trenta giorni.

Il fatto si è verificato intorno a mezzanotte. E’ intervenuta la Volante della Polizia. Delle quattro all’interno dell’auto una ha riportato le conseguenze più gravi, con trenta giorni di prognosi.

Altro incidente in via Colle Mulino, nella zona della stazione, sempre in piena notte. Al volante un ragazzo, di 26 anni dell’Aquila anche lui in stato di ebrezza.