L’AQUILA – Il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari insediamento di Peppe Bellelli come procuratore della repubblica. “Ringrazio Anna Rita Mantini per aver guidato la Procura della Repubblica in questa frase di transizione e per averlo fatto in maniera egregia. Auguro buon lavoro al nuovo Procuratore della Repubblica Giuseppe Bellelli sottolineando che, come Vicepresidente del Consiglio regionale, sarò sempre al fianco della giustizia e di chi con abnegazione si impegna per affermarla dentro e fuori le istituzioni. La procura della Repubblica rappresenta un avamposto di legalità in cui si svolge un ruolo importantissimo per i territori, al fine di garantire i diritti di ogni cittadino evitando abusi e ingiustizie. Sono certo che il nuovo Procuratore Bellelli saprà portare avanti l’onere e l’onore di questo compito, le parole che ha pronunciato nel suo discorso di insediamento sono di grande ispirazione e segnano la giusta strada da percorrere”