L’Aquila: domani sit-in per dire basta alla violenza maschile contro le donne

L’AQUILA – “I fatti drammatici emersi dalla stampa in questi giorni, ai danni di una giovane finanziera e di una adolescente, evidenziano l’urgenza, ancora una volta, di tornare in piazza ad urlare la nostra indignazione, lo sdegno e la rabbia per l’abominio della sopraffazione degli uomini verso le donne. Ancora nel 2024, troppi uomini odiano le donne e tanto è il lavoro da fare verso una cultura di rispetto dei generi”.

Lo scrivono in una nota il Centro Antiviolenza, le Associazioni Donatella Tellini, Terre Mutate, Arcigay, Terra Madre, Anpi, la Cgil, Democratiche del territorio aquilano, il Partito Democratico e L’Aquila Coraggiosa che giovedì 1 agosto dalle ore 18:30, saremo ai Quattro Cantoni con i microfoni aperti per dire “basta” alla violenza maschile contro le donne.

“Tutte le associazioni di donne e femministe della città saranno presenti insieme, ma non sarà una manifestazione di donne, sarà la discesa in campo di tutte le persone che rifiutano la logica della violenza, dell’abuso del potere contro chi si trova in una posizione più debole, del possesso e della punizione. Vi aspettiamo per dire NO alla violenza di genere, al patriarcato, alla predazione sessuale e psicologica e SI ad una società e una collettività dove ogni persona sia al centro”.