L’AQUILA – Promosso dall’artista Diego Del Vecchio, “No coprifuoco” vuole accendere i riflettori sulla crisi del settore dello spettacolo. “Chitarre, percussioni, voce e strumenti in acustico per chiedere al governo l’annullamento del coprifuoco. Questo l’obiettivo del flash mob in programma in piazza Duomo venerdì 30 aprile alle 17.00 Un’iniziativa a sostegno della musica dal vivo ma anche delle attività in difficoltà. Non siamo negazionisti del covid, neanche no-mask. Pertanto: Eviteremo assembramenti: il sit-in è pacifico, l’importante è ritrovarsi insieme nello stesso luogo mantenendo le distanza e e indossando sempre la mascherina. Concorderemo insieme alcune canzoni facili da suonare.”