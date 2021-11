L’AQUILA – Quasi un mese e mezzo dopo la temporanea chiusura, avvenuta in occasione dell’apertura del cantiere del Ponte, torna percorribile via Fontesecco. Per lo svaro della campata del ponte, che tra lavori propedeutici e svaro vero e proprio delle mastodontiche è durata circa sei settimane, si era resa necessaria per motivi di sicurezza. Ora andranno smontati i grandi piloni che sorreggevano il vecchio ponte degli anni ’60 che sarà sostituito, come noto, da un ponte strallato, cioè senza quei piloni.

L’importo dell’appalto del nuovo ponte è di circa 5 milioni e 200mila euro, comprensivi della demolizione. Contestualmente dovrebbero rientrare nelle proprie abitazioni gli inquilini del civico 29. A questi, per i lavori di smontaggio della campata, è stata garantita una sistemazione in strutture ricettive.

Sulla grande arteria del cosiddetto Vicolaccio sono anche in via di conclusioni i lavori di demolizione del grande edificio delle suore che aveva contestualmente costretto a chiudere via Sallustio per qualche giorno.