L’AQUILA – Nell’ambito dei lavori per la demolizione del palazzo della Provincia dell’Aquila, la polizia municipale ha reso noto che ci saranno delle modifiche alla viabilità da domani, 18 maggio, fino a venerdì 21 maggio.

In particolare, via Sant’Agostino sarà chiusa al transito delle auto, con divieto di sosta con rimozione, dalle 7.30 alle 18. Durante lo stesso orario, corso Federico II sarà percorribile a doppio senso nel tratto compreso tra via Monte Guelfi e via XX settembre, mentre a via Sant’Agostino sarà istituito un obbligo di svolta a sinistra verso via Monte Guelfi. Su quest’ultima sarà invertito il senso di marcia, con direzione da via Sant’Agostino a corso Federico II.

