L’AQUILA – “È di oggi la notizia che l’assessore Vittorio Fabrizi lascia il Comune per approdare alla Struttura commissariale per il sisma del Centro Italia ed a lui vanno gli auguri sinceri di buon lavoro. È una perdita importante per l’amministrazione comunale sul piano tecnico ed amministrativo, perché Fabrizi aveva rilanciato i settori delle opere pubbliche, dello sport e del progetto CASE. Ora il rischio è che ci sia un inevitabile intoppo soprattutto nella gestione unitaria del Progetto CASE e nell’espletamento della gara per il complesso sportivo di Santa Barbara, bloccato da 2 anni”. Così Lelio De Santis, consigliere comunale dell’Aquila di “Cambiare insieme”.

“Credo, però, che possa non dispiacere alla compagine di Governo perché consentirà di migliorare gli equilibri nella maggioranza e di accontentare gli appetiti di qualche gruppo non soddisfatto dalla recente soluzione della crisi. Certamente ed oggettivamente non è stato un fatto positivo il continuo ricambio di Assessori, che si è verificato fin dal giorno dopo dell’insediamento della Giunta Biondi, per gli inevitabili rallentamenti conseguiti sul piano amministrativo. Purtroppo, per molti Amministratori i banchi della Giunta Comunale sono scomodi e provvisori e, appena capita l’opportunità, vengono lasciati per poltrone più comode ed appaganti”.