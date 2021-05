L’AQUILA – Lavori anello A24: dal 7 al 21 maggio gratuito il tratto L’Aquila Est-L’Aquila Ovest dell’autostrada.

Da domani, venerdì 7 maggio, sino alla mezzanotte del 21 maggio, il tratto autostradale L’Aquila est – L’Aquila ovest sarà gratuito per i veicoli che entreranno in autostrada da una delle due stazioni ed usciranno attraverso l’altra.

A darne l’annuncio è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che nei giorni scorsi ha inviato una nota all’amministratore delegato di Strada dei Parchi, concessionaria dell’autostrada A24 e A25, Riccardo Mollo, contenente la richiesta di esentare dal pagamento del pedaggio unicamente i mezzi in ingresso ed in uscita tra i due caselli. Tale misura ha infatti lo scopo di alleggerire il traffico veicolare sull’area in cui sono in corso i lavori della bretella di collegamento tra la Ss80 e la Ss17 e l’innesto autostradale, agevolando in questo modo gli spostamenti da una parte all’altra della città.

“Gli interventi per la realizzazione dell’anello tra le due statali e la barriera della A24 stanno volgendo al termine. L’attività del cantiere comporta forti disagi e rallentamenti non solo sulle importanti arterie veicolari nazionali ma anche, e specie nelle ore di punta, su Viale Corrado IV e Viale della Croce Rossa. Per questo, oltre ai percorsi urbani alternativi, ho chiesto fosse reso gratuito il passaggio tra i due caselli autostradali per facilitare circolazione di automobilisti e pendolari. Il mio ringraziamento va a Strada dei Parchi che ha compreso il carattere di eccezionalità della nostra richiesta e si è resa disponibile a formulare domanda ufficiale al Mims (ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili) al fine di autorizzare il provvedimento il prima possibile” dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.