L’AQUILA – Tanti i messaggi di cordoglio per Luca Messineo. Particolarmente toccante il ricordo del fratello Alessandro. “Questi eravamo noi – scrive Alessandro pubblicando una foto con il fratello quando erano bambini – Io ed il mio fratellone Luca. Uniti nella vita . Uniti nel primo giorno d’asilo, uniti nella prima comunione ,uniti nel primo giorno di scuola media. Uniti in tantissimi viaggi per andare a trovare nostra nonna. La nostra forza era stare uniti in qualsiasi cosa. Uniti nel fare forza ai nostri genitori. C’eri sempre per me perché io ero il fratello con cui avevamo condiviso tutto. Ogni qualvolta avevo un problema alla mia macchina facevi sempre prima tu a prendere la mia chiave e a risistemarla. Non doveva andare così”.Non è ancora stata fissata la data dei funerali. All’origine dell’ incidente, che è costato la vita al giovane meccanico di Preturo, potrebbe essere stato il ghiaccio di questi giorni.