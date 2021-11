L’AQUILA – Il Consiglio Provinciale, convocato per il 30 novembre alle ore 08:30, nella modalità di videoconferenza, è chiamato a deliberare sui trasferimenti a favore della Provincia in materia di viabilità, edilizia scolastica e personale con la variazione al bilancio di previsione e DUP. Prevista l’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2020 e la razionalizzazione periodica delle partecipate mediante l’analisi dell’assetto complessivo delle società detenute al 31.12.2020. L’assise e chiamata, altresì, a deliberare sullo schema di convenzione da attuare con le amministrazioni locali per il servizio di spargineve e il contributo a favore del comune di Ortucchio (L’Aquila), per il medesimo servizio, da svolgere sulla strada ‘Cintarella’. All’ordine del giorno figura l’approvazione dello schema di accordo di programma per i lavori di miglioramento della funzionalità e delle condizioni di sicurezza, attraverso la realizzazione di una rotatoria a raso, dell’intersezione tra la S.P. n. 62 ‘Palentina’ e la S.S. n. 558 ‘Salto-Cicolana’ Var/A nel comune di Magliano dei Marsi (L’Aquila). Previsto l’affidamento della riscossione coattiva al gruppo Agenzia delle Entrate per il periodo 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. Previsti i riconoscimenti di alcuni debiti fuori bilancio.