L’Aquila, Convegno di chirurgia bariatrica

“La gestione del paziente con obesità: progetto di rete e Piano diagnosticato terapeutico assistenziale”: è questo il tema di un convegno che si svolgerà venerdì 20 Dicembre all’Aquila, nell’aula Benedetto Croce del Palazzo dell’Emiciclo, nel quale si parlerà diffusamente della Chirurgia Bariatrica. L’iniziativa nasce dalla apertura all’Aquila del Centro di chirurgia bariatrica, affiliato alla Sicop, l’unico in Abruzzo di gestione pubblica, diretto da Francesco Carlei e affidato a Giovanni Cianca. Il convegno vede la partecipazione di Asl abruzzesi, Università aquilana, Regione e Comune e dell’Ordine dei Medici. Molto importante è la partecipazione del Presidente nazionale di Sicop Diego Foschi e degli esperti di chirurgia bariatrica Mirto Folletto e Gianfranco Silecchia, che parleranno delle esperienze maturate nei centri di eccellenza operanti in Italia.

L’inizio dei lavori è previsto per le ore 9,45 con il saluto degli Amministratori, per proseguire poi con le relazioni di Gianfranco Amicucci sulla chirurgia bariatrica all’Aquila, di Giovanni Cianca e Liberato Aceto sull’esperienza in Abruzzo e dei vertici della Sicop. Dopo una breve interruzione, i lavori continueranno nel pomeriggio con una tavola rotonda sui team multidisciplinari con gli interventi di anestetisti, endoscopisti, radiologi, infettivologi, chirurghi per il post bariatrico, otorinolaringoiatri, psichiatri, nutrizionisti, endocrinologi e manager infermieristici, che partecipano tutti alle varie fasi di un intervento di chirurgia bariatrica.

