L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila tornerà a riunirsi lunedì 10 maggio, alle 9.30, in modalità mista: oltre all’assemblea in presenza, alla sala Ipogea di palazzo dell’Emiciclo, gli amministratori potranno infatti collegarsi con l’Aula in videoconferenza.

All’ordine del giorno un argomento di seconda convocazione, la proposta di ordine del giorno sulla tutela della sicurezza stradale dei residenti e dei conducenti nelle frazioni dell’Aquila e nelle principali arterie di viabilità (primi firmatari, Francesco De Santis-Lega, De Matteis-Fi).

La seduta proseguirà in prima convocazione con l’interrogazione del consigliere Romano (Iv) sul “mancato pagamento dei professionisti di Abruzzo Engineering di supporto alla ricostruzione post sisma”. Il Consiglio sarà chiamato inoltre a esprimere il parere in ordine al provvedimento regionale per il mutamento di destinazione d’uso e per l’alienazione di un terreno a Roio Piano e a deliberare l’acquisizione di gratuita di aree di proprietà della Camera di Commercio già di uso pubblico ventennale, come parte del sedime stradale di via Vetoio a Coppito.

Previsto inoltre l’esame di un ordine del giorno e di una mozione entrambe a firma della consigliera Mancinelli (Fi), rispettivamente per l’intitolazione del campo sportivo di Coppito a Mario Plazzi e per l’istituzione di un osservatorio sulla parità di genere e per il trattamento delle tematiche in terza commissione consiliare”.

In discussione anche un ordine del giorno del consigliere Rocci (L’Aquila Futura) su “Intitolazione di una via a Bobby Sands in occasione del quarantesimo anniversario del suo martirio”.

La seduta consiliare sarà trasmessa in streaming sul profilo di YouTube del Comune dell’Aquila, a questo indirizzo https://www.youtube.com/channel/UCzxEWnVpMEJXdSzoWXEo87w