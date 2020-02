L’Aquila, concerto dei Cartoni per Caso presso L’Aquilone

Dopo il grande successo delle passate edizioni del “L’Aquila Fantasy Fest-Winter Edition” il 23 febbraio 2020 alle ore 17,30 tornano in concerto i “Cartoni per Caso”.



Il gruppo – formato da Ilaria Micari alla voce, Paolo Capulli voce e basso,Federico Raparelli tastiere e cori, Daniele Benedetti chitarra e Federico Serpietri alla batteria – ripropone le sigle dei più famosi cartoni animati dagli anni ‘70 (Ufo Robot, Daitarn 3, Goldrake…) passando per quelli degli anni ’80 e ’90 che hanno reso famosa Cristina D’Avena (Pollon, Mila e Shiro, i Puffi…) fino ad arrivare a quelle dei primi anni 2000 (Pokemon, Dragon Ball…) con numerose contaminazioni con la musica pop e rock nazionale ed internazionale, dai Queen a Rino Gaetano, che rendono il concerto adatto a un pubblico di ogni fascia di età.



“Mescoliamo le sigle con canzoni del repertorio pop e rock per giocare maggiormente con la musica e rendere il concerto più dinamico e divertente. Cerchiamo, inoltre, di far interagire il pubblico con indovinelli sulle canzoni, utilizzando suoni ed oggetti di scena per uno spettacolo a tutto tondo.



Le sigle dei cartoni animati (che sono spesso conosciute dai bambini attraverso l’ascolto che i genitori stessi fanno) hanno il potere di catapultare

sia grandi che piccini in un mondo ideale, in cui tutto è gioco, svago e spensieratezza.



È sicuramente un modo per divertirsi, lasciare da parte per un po’ pensieri e doveri e tornare tutti insieme bambini, indossando in occasione del carnevale, maschere a tema.”

