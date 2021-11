L’AQUILA – “Sta prendendo forma il calendario degli eventi sportivi e culturali di L’Aquila città europea dello sport 2022”, lo afferma il Presidente del Comitato Esecutivo Dott. Francesco BIZZARRI sottolineando come le proposte e le segnalazioni possono ancora pervenire da parte di tutte le associazioni sportive, non solo aquilane, ma anche a carattere provinciale, regionale e nazionale.

“La nomina di L’Aquila Città europea dello sport 2022” premia senz’altro un territorio importante e di tradizione sportiva, ma il carattere internazionale del titolo non può prescindere da un coinvolgimento ampio di tutte le realtà sportive nazionali, ovviamene ci aspettiamo una grande partecipazione delle società del nostro comprensorio che sono pronte a scendere in campo per giocare questa partita”.