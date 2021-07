L’AQUILA – Agricoltori esasperati davanti all’Emiciclo per sollecitare interventi mirati per mettere fine all’assalto dei cinghiali non solo in campagna, ma anche in città. Insieme a loro anche allevatori, pastori, e cittadini che hanno portato testimonianze di una situazione oramai fuori controllo. Un allarme secondo Coldiretti, che non e stato mai così elevato. L’intervista a Silvano Di Primio, presidente di Coldiretti Abruzzo.

