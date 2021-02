L’AQUILA – La pandemia non scoraggia il processo di reinsediamento di attività in centro. Inaugurata oggi, alla presenza anche del sindaco Biondi, la sede di Italiana Assicurazioni che così torna a far pulsare il cuore della città nei “vecchi” locali di via Vittorio Emanuele 123. Presenti all’inaugurazione, oltre al sindaco, anche il parroco don Stefano e l’ispettore Mirko Salerni, di Italiana Assicurazione, del gruppo Reale Mutua.

“Sono estremamente soddisfatta del ritorno in centro dei nostri uffici” ha affermato la titolare Daniela Marcantonio. “Qui è dove siamo sempre stati fin dal nostro insediamento dalla fine degli anni ’80. La parentesi del sisma ci ha costretti al trasferimento temporaneo in via Saragat. Per chi vive e lavora all’Aquila – spiega Daniela Marcantonio – il fascino del centro storico non ha eguali, e nel nostro piccolo vogliamo dare anche un contributo alla ripresa socio-economica del cuore della città”.