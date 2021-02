L’AQUILA – Unire le forze, confrontarsi e puntare sulla partecipazione attiva degli associati, a beneficio di tutti gli attori che afferiscono all’ambito del marketing turistico.

Guarda a questi obiettivi l’associazione di promozione turistica Ti Accompagno, gruppo territoriale del Centro Turistico Giovanile (Ctg), importante rete nazionale, che organizza, promuove e fa viaggiare un numero considerevole di persone ogni anno e che, nel corso dell’assemblea dei soci andata in scena il 19 febbraio scorso, ha rinnovato le proprie cariche eleggendo il nuovo presidente, Fabrizio Pieri.

Un’assemblea che è stata anche l’occasione per condividere i risultati dell’anno appena trascorso, le difficoltà legate al periodo di pandemia e le tante attività in programma per la bella stagione in arrivo, in cui si è data inoltre lettura del bilancio 2019, con conseguente approvazione all’unanimità.

Prima di passare il testimone a Pieri, il presidente uscente, Andrea Spacca, ha esplicitato la linea di indirizzo futuro, concordandola con l’intero consiglio direttivo. Ampio spazio è stato dato anche a un dibattito costruttivo nei contenuti, che ha fatto emergere l’importanza di mettere in piedi iniziative comuni nel prossimo futuro, proprio al fine di accrescere l’immagine della stessa associazione e i suoi obiettivi di base.

L’idea, ha spiegato il presidente “è principalmente quella di accrescere il turismo in entrata con iniziative ed eventi a carattere culturale e sociale”.

“Sono fiero di ricoprire questo ruolo – ha aggiunto – e insieme alla squadra cercheremo di puntare ad aumentare l’attrattività per il nostro splendido territorio. La crisi può e deve essere un’opportunità di crescita, sono sicuro che la ricostruzione in atto renderà L’Aquila e i suoi dintorni luoghi ancora più belli di quanto lo sono stati sino ad ora. Sta a noi creare attrazione per cercare di far sì che sempre più turisti possano venire a visitare le nostre bellezze ed essere invogliati a tornare. Nei prossimi anni siamo convinti che il turismo sarà un elemento trainante per lo sviluppo socio economico del territorio”.

Istituita come strumento comune per lo sviluppo dell’Aquilano nel 2019, Ti Accompagno è entrata a far parte del circuito nazionale del Ctg nel gennaio 2020 per diventarne nei mesi successivi l’espressione territoriale di punta nell’intera provincia aquilana. Ha come scopo primario la conoscenza del capoluogo e delle zone limitrofe, dei suoi prodotti ambientali, enogastronomici e culturali, attraverso la valorizzazione di un’offerta turistica e integrata delle eccellenze locali, dando una nuova chiave di lettura al turismo del territorio e, al contempo, mirando a fungere da apripista e garante della figura di accompagnatore turistico che, negli ultimi anni, sta man mano prendendo piede anche in Abruzzo.