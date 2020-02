L’Aquila celebra la Giornata Mondiale Epilessia l’8 febbraio

Lunedì 10 febbraio 2020 si celebrerà in tutto il mondo la Giornata Mondiale dell’Epilessia, organizzata dalla International League Against Epilepsy (ILAE) ed in Italia dalla Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE) e dalla Fondazione Epilessia LICE onlus.

A L’Aquila a cura della LICE e del Club Kiwanis in collaborazione con il Movimento Sportivo Popolare Comitato dell’Aquila, le Associazioni Sportive di Danza e Special Olympics Italia e con il patrocinio del Comune dell’Aquila sarà illuminata di viola (il colore dell’epilessia) la Fontana Luminosa sabato 8 febbraio alle ore 17.30, presso L’Auditorium del Parco si svolgerà l’evento divulgativo “La solidarietà si propaga “Liberalaricerca” con la partecipazione di rappresentanti della LICE e del Kiwanis, Autorità civili ed istituzionali contestualmente alla manifestazione “Balliamo per l’Epilessia” dei danzatori delle associazioni sportive: ASD CamFederlibertas, ASD En Forma, ASD L’etoile, ASD Senza pensieri, ASD Academy L’Aquila dance, ASD Kg dance latino e Special Olympics Italia.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e la partecipazione è gratuita.

Commenti

comments