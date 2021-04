L’AQUILA – Come annunciato tempo fa il Comune sta predisponendo gli atti per procedere alla redazione del Catasto e del Bilancio arboreo. Sono gli strumenti di monitoraggio previsti per altro dalla Legge 10/2013, con i quali si potrà finalmente procedere ad valutazione dello stato di salute e della stabilità degli alberi evidenziando eventuali criticità di natura fitopatologica. Hanno fatto discutere alcuni tagli effettuati in città, in particolare quelli al Parco della Acque, in più le abbondanti precipitazioni hanno generato ulteriori preoccupazioni. E’ la stessa legge che ha istituito la giornata nazionale degli alberi, il 1° giugno e il Registro degli alberi monumentali.

Il dipendente individuato è Roberto Salve, agro-tecnico in servizio presso il Settore Ambiente e Protezione Civile.

“Ci permetterà – aveva affermato – di conoscere lo stato di ogni pianta, l’età, e di programmare nel tempo la manutenzione, i tagli e le nuove piantumazioni. Si evitano così gli interventi emergenziali cui spesso si ricorre quando la pianta, per vari motivi, può mettere a repentaglio l’incolumità delle persone”.

Solleciti ad una maggiore programmazione del resto cominciano ad arrivare anche dai cittadini, sempre più sensibili e attenti al tema ambientale. Il catasto potrebbe essere prodromico anche all’adozione di nuovi strumenti, come un Regolamento per la manutenzione del verde e l’adozione di uno strumento urbanistico come il Piano del Verde.

C’è del resto già un decreto ministeriale ad indicarne la necessità. Alle amministrazioni comunali si chiedeva di dotarsi di moderni strumenti di gestione del verde pubblico. “Il censimento del verde, il piano del verde, il regolamento del verde pubblico e privato e il bilancio arboreo”, sono “la base per una corretta gestione sostenibile del verde urbano”.

Il censimento è individuato come “lo strumento indispensabile per la corretta pianificazione di nuove aree verdi. per la programmazione del servizio di manutenzione del verde, per la progettazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio esistente. e per la stima degli investimenti economici necessari al mantenimento e potenziamento della funzionalità del patrimonio verde.”

Obiettivi del resto anche indicati dall’Ue per la stesura del Recovery Plan. In esso gli stati membri devono illustrare come i loro piani contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi climatici, ambientali ed energetici adottati dall’Unione. E devono quindi contribuire alla protezione della biodiversità e al ripristino di ecosistemi sani, compresi boschi, zone umide, aree ripariali ecc. Una sfida imponente, a cui la città dell’Aquila è chiamata a contribuire.