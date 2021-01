L’AQUILA – Pier Luigi Sacco è il direttore di candidatura a Capitale della cultura.

“Che cosa rende un territorio particolarmente meritevole di essere capitale italiana della cultura? Non il fatto che sia più bello, ammirato o famoso. La competizione è sull’innovazione, sull’intento di portare la cultura al centro di una nuova visione di crescita locale. L’Aquila è sicuramente pronta, ha una capacità unica di dialogo tra dimensione culturale e naturale. È una capitale ideale per le aree interne che si configurano come vera e propria novità dei sistemi di sviluppo di questi anni: aree che presto saranno capaci di attrarre persone e risorse proprio perché stiamo assistendo alla messa in discussione radicale dei modelli di qualità della vita. Dove la cultura viene portata in tutti gli spazi e non solo in quelli istituzionali, al centro di una nuova azione di impatto sociale, secondo criteri già espressi nell’agenda europea della cultura. L’Aquila nell’adottare questa prospettiva si propone, quindi, non solo come capitale italiana ma anche d’Europa”.