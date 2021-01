Licia Galizia, scultrice e docente di disegno e storia dell’arte per la candidatura dell’Aquila a Capitale Italiana della Cultura 2022: “Quando la cultura lavora a stretto contatto con i ragazzi, i risultati sono garantiti. “All’Aquila l’arte contemporanea si è messa al servizio della città e dei giovani aquilani, facendoli tornare a vivere la scuola in modo aperto e attivo. Questo dimostra come l’arte sia in grado di far superare gli ostacoli del momento, grazie anche alla generosità di sessanta artisti che hanno donato all’Aquila le loro opere, qui esposte in maniera permanente”.

