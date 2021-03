L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, è intervenuto questa mattina a Rai News 24. Il primo cittadino è stato protagonista in un confronto, sulla situazione attuale, con il sindaco di Bologna Virginio Merola. Biondi ha raccontato del suo legame con il capoluogo dell’Emilia-Romagna che, in seguito al terremoto del 6 aprile 2009, si è attivato da subito per gli aiuti. Solo un paio di settimane fa sono stati sbloccati i fondi raccolti dall’Emilia Romagna per costruire la nuova centrale del 118.

Biondi su terza ondata: “Meno incisiva della seconda”

“A L’aquila la terza ondata è meno incisiva della seconda dove abbiamo subito una pressione importante sugli ospedali come numero di decessi. Le nostre strutture stanno facendo la loro parte anche nei confronti del resto della regione. La situazione è molto delicata, l’attenzione è alta. Abbiamo affrontato la seconda ondata con un’attività massiccia di screening sulla popolazione. Questo è l’unico modo che ci può salvare in attesa dei vaccini. I circa 25mila test effettuati hanno contribuito al contenimento dei contagi. I focolai presenti sono abbastanza circoscritti in alcuni territori. Il dato economico sociale dell’epidemia mostra tutti i suoi segni nei confronti delle attività produttive e soprattutto nei confronti dei ragazzi”.

Vaccini AstraZenca bloccati, la situazione de L’Aquila

“Subito dopo la notizia arrivata alle 16, è stata sospesa la somministrazione. Oltre all’attesa dei ritardi c’è la complessità orografica del territorio. L’Aquila comprende 108 comuni, ed ha un indice di vecchiaia abbastanza elevato. Nonostante ciò eravamo al 70% degli standard rispetto al piano del commissario Figliuolo. Il problema principale non sarà recuperare il tempo, quanto riconquistare la fiducia dei cittadini”.

Biondi poi pone l’attenzione sui più giovani e sulle attività produttive

“Stiamo perdendo una generazione davanti ai computer. Abbiamo adeguato le scuole, acquistato ulteriori autobus per il trasporto locale e sanificato tutto. Bisogna trovare un’alternativa così come per le attività commerciali. Bisogna dare risposte alle famiglie e a tutte quelle attività che stanno vivendo la crisi”.

Da Conte a Draghi

“Opposizione irresponsabile, ci auguriamo che il governo possa lavorare bene. Al momento le ombre sono più delle luci”, conclude Biondi su Rai News 24.