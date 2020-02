L’Aquila, biliardo sportivo: primo campionato per giocatori con disabilità

Sabato 22 febbraio dalle ore 10.00 presso il “Billiards Saloon” di L’Aquila in Via della Polveriera 54, si terrà la prima giornata del girone Abruzzo del Primo Campionato Federale della storia del biliardo sportivo dedicato a giocatori con disabilità in carrozzina.

Il campionato è promosso dalla Fibis e vede oltre il girone Abruzzo altri due gironi, uno in corso da ottobre a Roma e uno in partenza a Milano.

La specialità a cui giocheranno i giocatori impegnati nel campionato è il pool. La sala è accessibile alle persone in carrozzina e l’ingresso per poter assistere alle gare del campionato è libero.

