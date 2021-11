L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha ricevuto questa mattina nei suoi uffici di Palazzo Fibbioni una delegazione di rappresentanti della Lega Abruzzo composta dagli onorevoli Luigi D’Eramo e Antonio Zennaro, l’assessore comunale Daniele Ferella, il capogruppo in Consiglio comunale Francesco De Santis e i consiglieri Luciano Bontempo e Roberto Silveri.

“Un incontro per fare il punto e discutere degli emendamenti alla prossima Legge di Bilancio sui quali da tempo è iniziato un lavoro per ottenere risultati utili per il territorio. – ha spiegato il sindaco – Tra gli obiettivi l’adeguamento da sette a dieci milioni del contributo per il bilancio comunale a copertura delle maggiori spese e le minori entrate legate al sisma e misure volte a sostenere i processi di ricostruzione privata. A tal proposito una proposta emendativa è finalizzata all’aggiornamento dei contributi per la riparazione ed il ripristino degli immobili lesionati dal terremoto, tenendo conto dei maggiori oneri derivanti dal Covid e l’aumento delle materie prime in edilizia, superando i parametri fissati nel 2009 adeguandoli alle attuali condizioni del mercato all’andamento dei prezziari. Un altro emendamento che verrà sottoposto nelle commissioni competenti è volto ad estendere la misura del superbonus 110% a tutti gli edifici del cratere 2009 sino al termine dei processi di ricostruzione”.