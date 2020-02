L’Aquila: avviso per i caf per le tariffe sociali delle utenze

Il settore Politiche per il benessere della persona rende noto che è stato pubblicato un avviso rivolto ai Caf iscritti nell’apposito albo e con sede operativa nel territorio comunale dell’Aquila, per manifestare interesse a sottoscrivere con l’Ente la convenzione finalizzata alla gestione delle domande dei cittadini in condizioni di disagio economico, che hanno diritto all’applicazione delle tariffe sociali di luce, gas e acqua.

Le domande di adesione alla manifestazioni di interesse devono pervenire entro le 13.30 di mercoledì 26 febbraio, con le modalità previste dall’avviso pubblicato – insieme con lo schema di richiesta e quello della convenzione – sul sito internet del Comune nella pagina Avvisi della sezione Concorsi, Gare e Avvisi dell’area amministrazione.

