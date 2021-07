L’AQUILA – È atterrato oggi all’aeroporto dei Parchi di Preturo (L’Aquila) l’elicottero Erickson dei vigili del fuoco, che stazionerà nello scalo per interventi di spegnimento di incendi e operazioni di sicurezza in generale non solo del circondario del capoluogo abruzzese, ma in tutto il centro Italia.

Peraltro, l’elicottero è stato operativo subito per contrastare le fiamme che hanno interessato la pineta di Roio nel pomeriggio di oggi.

L’annuncio dell’arrivo del mezzo era stato dato la settimana scorsa, nel corso di un sopralluogo, dal sindaco, Pierluigi Biondi, e dall’assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture, Carla Mannetti, che hanno espresso “profonda soddisfazione” per l’attuazione dell’iniziativa in tempi così celeri.

“Cogliamo due importanti risultati, che peraltro sono capisaldi del programma di mandato – hanno commentato il sindaco Biondi e l’assessore Mannetti – sicurezza e potenziamento dell’aeroporto dei Parchi. Da una parte l’Erickson, grazie alle ben note capacità dei vigili del fuoco, sarà in grado di intervenire tempestivamente per le urgenze, essendo uno dei mezzi più all’avanguardia per contrastare gli incendi boschivi. Dall’altra, lo scalo aquilano diventa effettivamente un punto di riferimento per le attività di protezione civile. Fin dal nostro insediamento abbiamo orientato le scelte sull’aeroporto verso ciò che era possibile, mandando in archivio le irrealizzabili idee del passato che hanno di fatto paralizzato l’infrastruttura. Il programma disegnato da quattro anni a questa parte, invece, sta dando dei risultati concreti e sotto gli occhi di tutti”.

Biondi e Mannetti hanno inoltre ribadito che, oltre agli investimenti finora effettuati, per favorire l’arrivo dell’Erickson l’amministrazione comunale ha realizzato opere di varia natura, per complessivi 150mila euro.