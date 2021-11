L’AQUILA – Nel corso della mattina i carabinieri della Stazione di L’Aquila hanno arrestato G.C., 38enne del luogo, ritenuto responsabile dei reati di sequestro di persona a scopo di rapina, lesioni personali, danneggiamento e prelievo non autorizzato con carte di debito, in concorso con altre due persone già arrestate nei giorni scorsi.

L’arresto scaturisce dall’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di L’Aquila, Baldovino de Sensi, su richiesta del sostituto procuratore della repubblica di L’Aquila, Simonetta Ciccarelli, titolare dell’inchiesta.

Il provvedimento restrittivo arriva al termine delle indagini dei militari dell’Arma che nei giorni scorsi hanno eseguito una misura cautelare analoga nei confronti di altre due persone per gli stessi reati. Il gruppo, alla fine della trascorsa estate, in poco più di 24ore, ha commesso una serie di gravi reati in danno di un operaio edile di origine pakistana. Quest’ultimo, con il pretesto di ricevere una prestazione sessuale da parte dell’unica donna della banda, era stato attirato in un’abitazione, dove avevano fatto irruzione due uomini che lo avevano minacciato di morte e rinchiuso in una stanza. Dopo averlo privato degli effetti personali e della carta bancomat, avevano prelevato dagli sportelli automatici oltre mille euro.

Dopo gli arresti dei giorni scorsi, i militari dell’Arma, attraverso perquisizioni, individuazioni fotografiche e testimonianze, hanno raccolto nuovi elementi di riscontro in merito alla vicenda, riuscendo ad individuare e identificare il terzo complice. In breve tempo la procura di L’Aquila ha disposto la custodia cautelare. L’uomo quindi, rintracciato nei pressi della propria abitazione, dopo l’esecuzione del provvedimento restrittivo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’interrogatorio di garanzia già fissato nei prossimi giorni.