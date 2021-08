L’AQUILA – L’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” con la Cineteca “Maria Pia Casilio” è da anni impegnato con determinazione e costanza nella ricerca in tutto il mondo di materiale cinematografico dimenticato in versione italiana con Laurel e Hardy attraverso il Progetto nazionale di salvaguardia “S.O.S. Stanlio e Ollio”.

Oggi è lieto di ufficializzare, assieme ai direttori artistici Enzo Pio Pignatiello, Simone Santilli e Paolo Venier, ed al Coordinamento Scientifico-Culturale nelle persone di Pierluigi Rossi e Manuela D’Innocenzo, il rinvenimento di due brani tratti da Una donna in pericolo (Come Clean, 1931) e Noi e la scimmia (The Chimp, 1932), distribuiti in Italia nel 1938 ed ora salvati dall’oblio, recuperati e digitalizzati in HD, doppiati nello stesso anno, subito dopo I fanciulli del west, Monelli e Sotto zero, con le storiche voci di Carlo Cassola e Paolo Canali, rispettivamente Stan e Oliver, i doppiatori ufficiali ed i più prolifici di quel periodo.

Stiamo parlando di una riscoperta epocale (seppure parziale) che apre nuovi scenari e fa ben sperare per ulteriori ritrovamenti, più unici che rari…

Il prossimo 8 ottobre avremo l’onore di proporre al pubblico questo nostro recupero, ben ottantatre anni dopo la prima cinematografica del 1938, in anteprima nazionale presso il teatro comunale “Aldo Rossi” di Borgoricco (PD), nell’ambito del Festival Metricamente Corto.