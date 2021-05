L’AQUILA – Agevolare la vita degli utenti e alleggerire il carico degli uffici attraverso il rilascio di certificazioni anagrafiche in tabaccheria. È quanto prevede lo schema di convenzione approvata oggi dalla giunta comunale dell’Aquila per la stipula di un accordo con la società Lottomatica.

“A fine 2019 – ricordano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore con delega ai Servizi Demografici, Carla Mannetti – il Comune ha sottoscritto un protocollo d’intesa (Memorandum of Understanding-Mou) con Lottomatica per facilitare l’accesso ai servizi per il cittadino anche attraverso la rete telematica dei tabaccai. Un progetto molto valido che, soprattutto alla luce della pandemia e delle conseguenti restrizioni in relazione alla presenza di dipendenti nei settori dell’ente, consentirà di ottenere i documenti con spostamenti minimi. Ci attiveremo per giungere alla firma della convenzione in tempi rapidi per avviare un progetto di cui beneficerà la collettività, rendendo la città ancora più smart e moderna”.