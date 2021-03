L’AQUILA – “Ieri mattina abbiamo incontrato il Capo compartimento Anas per l’Abruzzo e il Molise, Antonio Marasco e i tecnici dell’Anas, insieme al sindaco di Capitignano Maurizio Pelosi e al vicesindaco Franco Pucci.

Al centro del colloquio la verifica dei lavori per il completamento della SS 260.” Così Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale del Pd.

“Ci è stata confermata – come richiesto dal Comune di Capitignano – la realizzazione della rotatoria all’innesto tra il IV lotto della SS 260 Picente e la SS 260 DIR per le Capannelle.

Sono inoltre previste, per migliorare la viabilità, una rotatoria al bivio di Paco e un’altra rotatoria all’altezza del cimitero. Nel frattempo sono incominciati i lavori per la realizzazione di altre migliorie.

I lavori per il III e IV lotto della SS 260 dovrebbero rispettare il cronoprogramma previsto (a febbraio 2022 la conclusione del IV lotto e a maggio 2022 la conclusione del III) salvo eventuali proroghe dovute alle sospensioni causate dalle misure di sicurezza antiCovid.”