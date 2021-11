L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo si apre oggi con la Commissione Bilancio convocata, in seduta straordinaria, alle ore 10:30, presso la sala “S. Spagnoli” del Palazzo dell’Emiciclo. All’ordine del giorno: il “Documento di Economia e Finanza Regionale 2022-2024 Approvazione e presentazione al Consiglio Regionale”; “Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2022-2024 Approvazione e presentazione al Consiglio Regionale”; previste le audizioni degli assessori regionali Emanuele Imprudente, Nicola Campitelli, Nicoletta Verì, Daniele D’Amario, Pietro Quaresimale e del sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Umberto D’Annuntiis, ciascuno per le parti di propria competenza. Alle 12.30 è in programma la seduta straordinaria della Commissione Territorio per l’esame del provvedimento amministrativo “Piano di difesa della costa dall’erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti” (Audizione del Direttore del Dipartimento infrastrutture e Trasporti, Emidio Primavera). Giovedì 25 novembre, alle ore 12, tornerà a riunirsi la Commissione Bilancio con il seguente ordine del giorno: risoluzione del Consigliere Santangelo recante “Sottoscrizione della Convenzione per l’avvalimento dei Corpi e Servizi della Polizia delle Province di L’Aquila, Chieti, Teramo e Pescara per l’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo di cui alla L.R. n. 32/2015 e relativa copertura finanziaria” (audizione dei rappresentanti delle sigle sindacali: Anthony Pasqualone (CGIL), Michele Tosches (CISL) e Daniele Mingroni (UIL); esame dello stato dei conti della Sanità abruzzese con l’audizione dei direttori generali della ASL 1, Ferdinando Romano, ASL 2, Thomas Schael, ASL 3, Vincenzo Ciamponi, ASL 4, Maurizio Di Giosia, del direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, Claudio D’Amario, del direttore del Dipartimento Risorse della Regione Abruzzo, Fabrizio Bernardini, del dirigente della Regione Abruzzo al Servizio Programmazione Economico-Finanziaria, Ebron D’Aristotile e del dirigente della Regione Abruzzo del Servizio Bilancio – Ragioneria, Fabrizio Giannangeli. Saranno inoltre esaminati i seguenti progetti di legge: “Contributo per il sostegno dell’acquisto di dispositivi per contrastare l’alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia”; “Partecipazione della Regione Abruzzo alla Fondazione “Di Persio – Pallotta”; “Modifiche all’articolo 1 “Disposizioni generali in materia di tasse automobilistiche regionali” e sostituzione dell’articolo 3 bis “Veicoli regionali” della L.R. 11.2.1999, n.6 recante “Norme di tasse automobilistiche” (audizione dell’assessore regionale Guido Quintino Liris e del direttore del Dipartimento Risorse della Regione Abruzzo, Fabrizio Bernardini); “Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni di montagna”.