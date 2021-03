L’AQUILA – L’ IIS Amedeo D’ Aosta ha ottenuto l’Accreditamento Erasmus per progetti di mobilità valido per 7 anni (2021/2027) con un progetto che ha ottenuto un punteggio di 96/100, valutazione che ne ha premiato la qualità.

La dirigente scolastica, M. Chiara Marola, ringrazia la referente del progetto la prof.ssa Maria Ettorre per il lavoro svolto.

L’ Accreditamento Erasmus permetterà all’Istituto scolastico di richiedere fondi ogni anno per nuove attività di mobilità relative all’ Azione Chiave 1: la mobilità dello staff della scuola e la mobilità degli alunni, di breve o lungo termine.

Con un accesso stabile ai finanziamenti la scuola potrà focalizzarsi su obiettivi a lungo termine e utilizzare le attività di mobilità per accrescere in maniera graduale la qualità dell’apprendimento, dell’insegnamento e dell’organizzazione, fino a raggiungere livelli sempre più elevati. Il punto cardine del progetto risiede nella formazione di professionalità in grado di operare anche in ambiti extra-nazionali per apprendere e trasferire nuovi saperi e competenze al proprio contesto ed agire attivamente e creativamente per contribuire alla ricostruzione del nostro territorio o per affrontare i momenti critici che in ogni momento possono colpire la società. Per questo motivo il progetto è un regalo che la scuola fa non solo ai docenti, allo staff amministrativo, agli studenti e ai giovani che hanno scelto la nostra scuola e lo faranno in futuro per proseguire i loro studi, ma a tutta la comunità aquilana con la quale desideriamo vincere la sfida che ci siamo posti: ripartire, insieme.