L’AQUILA – A Montesilvano, in presenza dei soli atleti, dirigenti e allenatori a causa delle normative anti Covid, ieri 16 maggio 2021, si sono svolti i Campionati Regionali Federali di pattinaggio velocità di corsa su strada di pattinaggio per le categorie Giovanissimi, Esordienti, Ragazzi, Allievi, Junior, Senior e Master organizzati dal Centro Sportivo Pattinaggio Pescara nel circuito stradale di Montesilvano, antistante il Paladean Martin.

Hanno partecipato diversi atleti del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano, Cpga, portando a casa anche ottimi risultati con 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi accompagnati dall’allenatore Piero Castri e la dirigente Marina Dundee.

Visconti Dalia ha ottenuto un oro alla 300 metri sprint categoria Ragazzi F, conquistati due terzi del podio nella 5000 metri a punti categoria Seniores F: un oro per la di Natale Federica e un bronzo per la Susmeli Alessandra, un argento per Caserta Beatrice nella 200 metri sprint categoria Esordienti F, e un bronzo e 2 argenti in tutte le gare (50 metri sprint, 100 metri sprint, 600 metri in linea) della categoria Giovanissimi F per Parisse Stella classificandosi così 2° nella Combinata Tiezzi.

È stata una gara molto impegnativa dal momento che si sono dovuti confrontare anche con il maltempo e la pioggia che ha causato diverse rovinose cadute fortunatamente senza gravi conseguenze.