L’AQUILA – Stanno andando a ruba gli abbonamenti alla Stagione Teatrale che riporta il pubblico a teatro nella città di L’Aquila. “Siamo riusciti ad intercettare il gusto e le esigenze degli spettatori che hanno voluto testimoniarci il loro apprezzamento e dimostrare come le tante e importanti difficoltà causate dalla pandemia si possono affrontare con il sostegno dell’arte e della cultura. – Dice il direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo Giorgio Pasotti – Abbiamo puntato alla qualità dell’offerta con spettacoli diversi ma in grado di incuriosire e di coinvolgere, una scelta che caratterizzerà anche le prossime attività dell’Ente sia di produzione sia di ospitalità: grandi autori, attori di talento, allestimenti di richiamo anche per i grandi palcoscenici nazionali. Affrettatevi ad acquistare l’abbonamento per gli ultimi posti disponibili, il ritrovarsi in sala sarà l’appuntamento più atteso dei prossimi mesi. Questo successo conferma la netta sensazione che abbiamo, insieme al presidente Pietrangelo Buttafuoco, che la città abbia bisogno di tornare nei suoi luoghi canonici dello spettacolo dal vivo. Chiedo all’Amministrazione Comunale, che ci è sempre vicina, di velocizzare l’iter dei lavori di ricostruzione del Teatro Comunale, la cui restituzione e riapertura è il primo passo verso una vera e propria rinascita culturale per l’intera Comunità”