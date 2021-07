L’AQUILA – Mercoledì 14 luglio presso lo spazio sociale di CaseMatte nel parco di Collemaggio si terrà il secondo appuntamento del Cineforum Zapatista con la proiezione di “L’Altro Messico. Il subcomandante Marcos è tornato” di Francesca Nava, preceduto da un aperitivo benefit e dalla proiezione di un cortometraggio sulla situazione attuale in Colombia.

L’evento organizzato da 3e32/CaseMatte e FuoriGenere fa parte delle iniziative culturali a supporto della Gira Zapatista che in questi giorni sta girando l’ Europa e ad agosto sbarcherà anche in Italia.

La regista e giornalista Francesca Nava in questo documentario indipendente del 2007 racconta l’esperienza de l’ Altra Campagna, nata nel 2006 in Messico e attraverso la quale la comunità zapatista esce dal Chiapas con l’intento di creare un movimento sociale di resistenza che unisca tutte le lotte e le esperienze nate dal basso. In quel Messico che dal basso alza lo sguardo e si unisce al grido di dolore degli zapatisti del Chiapas. Quel Messico che non accetta più i soprusi e le umiliazioni dei potenti. Quel Messico che dal 2006 ad oggi è esperienza viva di un altro mondo possibile e che, a quindici anni da allora, sbarca oggi nel nostro continente per condividere con tutt* noi la propria rivoluzione e per trovare ciò che a distanza ci rende uguali. L’EZLN (Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale) ribadisce, a livello mondiale, che la lotta è collettiva, dal basso e a sinistra. Il nostro territorio, dal terremoto ai giorni della pandemia, alle lotte per la tutela dell’ambiente, ha visto movimenti dal basso che hanno creato mobilitazioni e campagne di informazione per sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto a quello che pochi decidono a scapito della cittadinanza e dei suoi diritti.

Invitiamo dunque chiunque voglia saperne di più della storia zapatista e della loro permanenza in Europa a raggiungerci a Casematte.