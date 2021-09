L’AQUILA – Sono 19 regioni coinvolte per oltre 100 eventi in presenza ed online tra cui: premiere di documentari, visite guidate e walking tour, visite virtuali, conferenze in presenza e streaming, conversazioni, presentazioni di libri, concerti open air, favole e ricerche, degustazioni e pranzi con rivisitazioni storiche.

In sintesi questi i numeri della 22ma edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli che si celebrano in tutta Italia il 25 e 26 settembre: in molte regioni gli eventi coprono anche il week end precedente o addirittura l’intero mese.