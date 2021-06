CHIETI- Una giornata storica e indimenticabile quella di ieri, domenica 27 giugno, che ha premiato le ragazze “tutto cuore”, allenate da coach D’Amico, con una storica promozione. L’Abruzzo ha sognato, sofferto e vinto con la Tenaglia Altino Volley. Una vittoria spettacolare, dopo una gara a dir poco entusiasmante, ha tenuto un intero movimento con il fiato sospeso. Al termine della gara ci sono solo applausi per le abruzzesi che hanno lottato come guerriere e hanno regalato la serie A2 ai tifosi e agli appassionati di sport.

Aniello Papa – Presidente Tenaglia Altino : “ Abbiamo scritto una pagina di storia della pallavolo abruzzese. Vincere contro una grande squadra, senza mai mollare, arrivando al golden set è stato sicuramente indimenticabile. La mia squadra ha dimostrato di avere forza e carattere, e ha lottato fino alla fine per prendersi questa serie A. Per la prossima stagione faremo una programmazione con i nostri tecnici, restando con i piedi per terra ma portando con noi tutte le emozioni di questa stagione. Voglio ringraziare ogni singolo membro dell’Altino Volley, la squadra e lo staff, gli sponsor, e tutti quelli che sono stati al nostro fianco e hanno tifato per noi. Un ringraziamento particolare va alla mia famiglia, mia moglie e le mie due figlie”.

La nostra regione ora ha ben tre realtà in SERIE A: Ortona in A2 Maschile, Altino in A2 Femminile, Pineto in A3 Maschile.

RISULTATI PLAYOFF SERIE B1F – fase finale:

ANDATA (19/06/2021) : NARDI PALL.VOLTA MN – TENAGLIA ALTINO 3-2 (25-22 17-25 25-21 23-25 15-12)

RITORNO (27/06/2021) : TENAGLIA ALTINO – NARDI PALL.VOLTA MN 3-2 (20-25 25-12 19-25 25-22 15-11 )

*vittoria Golden Set e promozione in A2 TENAGLIA ALTINO CH