L’AQUILA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti questo pomeriggio in via XXV aprile per rimuovere diverse parti di cornicioni pericolanti dal palazzo dell’ex clinica privata Sanatrix , oggi praticamente decrepita. I pezzi di cemento sono finiti anche sulle automobili. Oltre a rappresentare un pericolo per i residenti, l’ex struttura sanitaria è in completo stato di abbandono dal 2009. Di proprietà dell’imprenditore Vincenzo Angelini, entrò prima in crisi con la chiusura di alcuni reparti e poi, nel 2011, il tribunale di Chieti ne decretò il fallimento autorizzando però l’esercizio provvisorio.